Πελάτες σε προποτζίδικο ακινητοποίησαν ληστή 

Ενας ληστής ακινητοποιήθηκε από πελάτες καταστήματος τυχερών παιχνιδιών στη Θεσσαλονίκη και συνελήφθη από αστυνομικούς που κλήθηκαν στο σημείο.

Πρόκειται για 35χρονο Έλληνα, που με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά, μπήκε γύρω στις 8 το βράδυ στο κατάστημα το οποίο βρίσκεται στη περιοχή της οδού Γιαννιτσών. Από κοινού με συνεργό του, άσκησαν σωματική βία στην υπάλληλο, αρπάζοντας 550 ευρώ από το ταμείο.

Παρευρισκόμενοι πελάτες αντέδρασαν, ακινητοποιώντας τον 35χρονο, ενώ ο συνεργός του πρόλαβε και διέφυγε.

Με την εις βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, ο συλληφθείς οδηγείται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.



Πηγή: skai.gr

