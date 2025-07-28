Σάλος έχει ξεσπάσει στη Ζάκυνθο με βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει από «διαγωνισμό» στοματικού έρωτα, ο οποίος φέρεται να πραγματοποιήθηκε δημόσια, μπροστά σε δεκάδες παρευρισκόμενους σε κλαμπ του νησιού.

Για τις εικόνες ντροπής μίλησε στον ΣΚΑΪ ο δήμαρχος Ζακύνθου, Γιώργος Στασινόπουλος ξεκαθαρίζοντας πως «η Ζάκυνθος δεν είναι αυτό που βλέπετε. Είναι ένα νησί όμορφο, που μπορεί να έρθουν οικογένειες, να περάσουν ωραία και να διασκεδάσουν με πολιτισμένους τρόπους».

«Εμείς αντιδράσαμε έντονα και διαμαρτυρηθήκαμε τόσο στον εισαγγελέα όσο και στην αστυνομική διεύθυνση, για να δούμε, εάν είναι αληθινό το βίντεο. Και αν δεν είναι αληθινό, δεν έχεις κανένας το δικαίωμα να δυσφημίζει ένα ολόκληρο το νησί».

Ερωτώμενος εάν θεωρεί πως μπορεί να μην έγιναν στο νησί αυτές οι πράξεις από τουρίστες και τουρίστριες απαντά: «Εξετάζουμε όλα τα ενδεχόμενα. Η Ζάκυνθος όμως έχει αλλάξει πλέον σελίδα, και δεν ανεχόμαστε τέτοιες εικόνες και τέτοια δυσφήμηση».

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, το περιστατικό φέρεται να έχει συμβεί σε κατάστημα στην περιοχή του Λαγανά και αυτό διερευνάται.

Όπως τονίζει: «Η Ζάκυνθος είναι ο 5ος τουριστικός προορισμός, έχοντας 1.5 εκατομμύριο τουρίστες ετησίως. Αυτό που θέλουν να παρουσιάσουν στον Λαγανά, δεν εκπροσωπεί το νησί μας για αυτό δίνεται μάχη από όλους τους φορείς να αλλάξει πρόσωπο η περιοχή».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του δημάρχου:

