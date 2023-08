Το ΣτΕ έκανε δεκτή την αίτηση της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κατά της κατασκευής δομής στη Βάστρια Λέσβου Ελλάδα 18:45, 08.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Λέσβος: «Μπλόκο» το ΣτΕ στην κατασκευή δομής στη Βάστρια Το ΣτΕ έκανε δεκτή την αίτηση της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κατά της κατασκευής δομής στη Βάστρια της Λέσβου