Λαύριο: Η φωτιά οριοθετήθηκε σε 1 ώρα

Συναγερμός σήμανε σήμερα το μεσημέρι 13.08 στην Παλιοκαμάριζα Αττικής, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση. Σε μια περιοχή με ισχυρούς ανέμους που με ριπές 7 μποφόρ, διάσπαρτες κατοικίες γεγονός που αύξησε τον βαθμό επικινδυνότητας.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα 174 πυροσβέστες, 7 ομάδες δασοκομάντος με 49 οχήματα, καθώς και εναέρια μέσα, δύο αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα. Στη μάχη συνέδραμαν εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.

Χάρη στην άμεση ανταπόκριση και τον συντονισμό των δυνάμεων, η φωτιά οριοθετήθηκε μόλις σε 1 ώρα, αποτρέποντας την εξάπλωσή της προς κατοικίες και γειτονικές εκτάσεις.

Πηγή: skai.gr

