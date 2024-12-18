Αναστάτωση προκλήθηκε στο Αιτωλικό όταν ένας επιδειξίας παρενόχλησε ένα 15χρονο κορίτσι και στη συνέχεια επιτέθηκε σε έναν άνδρα.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες γειτόνων και όπως αναφέρει το tempo24, το κορίτσι πήγαινε σε φροντιστήριο όταν ο αλλοδαπός ακολούθησε την ανήλικη και της έδειξε τα γεννητικά του όργανα. Η κοπέλα τρομοκρατήθηκε πήγε αμέσως στο φροντιστήριο και μίλησε αμέσως στην καθηγήτριά της εξηγώντας τι συνέβη και εκείνη ειδοποίησε τον σύζυγό της που έφθασε αμέσως.

Ο ίδιος πήγε στο σπίτι που διέμενε ο επιδειξίας με άλλους αλλοδαπούς και έκανε παρατήρηση στον συγκεκριμένο φωνάζοντάς του «τι είναι αυτά που κάνεις και γιατί πειράζεις το κορίτσι». Τότε εκείνος μπήκε στο σπίτι και ξαναβγήκε κρατώντας ένα μεγάλο κουζινομάχαιρο το οποίο έστρεψε προς τον άνδρα. Από τις φωνές βγήκαν και άλλοι γείτονες έξω και άρχισαν να φωνάζουν στον δράστη, ενώ παράλληλα ειδοποίησαν την αστυνομία.

Όπως λένε οι αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού, ο κίνδυνος ήταν μεγάλος καθώς λίγο έλειψε να μαχαιρώσει τον σύζυγο της καθηγήτριας. Ακόμα και όταν έφθασαν οι αστυνομικοί στο σημείο εκείνος κρατούσε το μαχαίρι και με μεγάλο κόπο κατάφεραν να το αποσπάσουν από το χέρι του και να τον συλλάβουν.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί σήμερα, Τετάρτη, στον Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

