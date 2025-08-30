Πυροσβεστική: 35 πυρκαγιές σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις το τελευταίο 24ωρο

Σημαντική αύξηση καταγράφηκε το τελευταίο εικοσιτετράωρο στις αγροτοδασικές πυρκαγιές ανά τη χώρα, καθώς συνολικά εντοπίστηκαν 35 περιστατικά. Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι δυνάμεις της επενέβησαν άμεσα και κατάφεραν να ελέγξουν τα 25 εξ αυτών στο αρχικό τους στάδιο. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις κατάσβεσης παραμένουν σε εξέλιξη για τις υπόλοιπες 10 πυρκαγιές.

Έρευνες για τα Αίτια των Πυρκαγιών

Τα ανακριτικά γραφεία της Πυροσβεστικής, σε συνεργασία με τα Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), βρίσκονται σε φάση διερεύνησης των αιτίων που οδήγησαν στην εκδήλωση των πυρκαγιών. Οι διεξοδικές έρευνες στοχεύουν στον εντοπισμό ενδεχόμενων εμπρηστικών ενεργειών αλλά και τυχόν αμελειών που μπορεί να συνετέλεσαν στη δημιουργία των συμβάντων.

Η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση προς το κοινό να επιδεικνύει υψηλή προσοχή, ιδιαίτερα κατά τις περιόδους αυξημένης επικινδυνότητας. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, τονίζεται η ανάγκη να ακολουθούνται *κατά γράμμα* οι οδηγίες των αρμόδιων αρχών για την ατομική ασφάλεια και την προστασία της ζωής και της περιουσίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

