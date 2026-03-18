Με το στόμα ανοιχτό έμειναν όσοι βρέθηκαν στα τέλη της περασμένης εβδομάδας στην περιοχή κοντά στην 110 Πτέρυγα μάχης στη Λάρισα, βλέποντας στον ουρανό ένα εντυπωσιακό αεροπλάνο, παντελώς διαφορετικό σε σχήμα και εμφάνιση από όλα όσα βλέπουμε καθημερινά στην πολιτική, αλλά και την πολεμική αεροπορία.

Πρόκειται για αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος που φέρεται να στάθμευσε λόγω βλάβης στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της 110 Πτέρυγας Μάχης.

Οι φωτογραφίες που κατέγραψε συνεργάτης του onlarissa.gr παραπέμπουν στο αμερικανικό υπερόπλο, το stealth βομβαρδιστικό Northrop Grumman B-2 Spirit, ωστόσο στην πραγματικότητα μοιάζει με το drone Lockheed Martin RQ-170 Sentinel ή κάποια παραλλαγή, με τα δυο αεροσκάφη, πέραν του μεγέθους να μοιάζουν, αλλά να μην είναι ίδια όπως προδίδει η ουρά:

By Royal Air Force - http://www.defenceimagery.mod.uk/fotoweb/archives/5000-Current%20News/Archive%20(Raf)/RAF/2019/August/38GpPO-OFFICIAL-20190829-191-222.jpg, OGL v1.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81935490

Tο Lockheed Martin RQ-170 Sentinel είναι ένα από τα πιο απόρρητα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) των ΗΠΑ, γνωστό για τον stealth σχεδιασμό του που του επιτρέπει να διεισδύει σε εχθρικό εναέριο χώρο χωρίς να εντοπίζεται από τα ραντάρ. Φαίνεται ότι χρησιμοποίησε στην επιχείρηση για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Λόγω του σχήματος «ιπτάμενης πτέρυγας» (flying wing) και της αρχικής του εμφάνισης στο Αφγανιστάν, απέκτησε το προσωνύμιο «Το Θηρίο του Κανταχάρ» (Beast of Kandahar).

By FOX 52 - based off this file, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68222537

Your Premium trial has ended

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.