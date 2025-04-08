Σε εφιάλτη μετατράπηκε σχολική εκδρομή για μαθήτρια της Α’ Λυκείου και τους συμμαθητές της κατά την επιστροφή τους από την Ιταλία με καράβι στην Ελλάδα.

Η 16χρονη έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από επιβάτη του πλοίου ο οποίος υποστήριξε ότι δεν άντεχε τη φασαρία που έκαναν οι μαθητές.

Στις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής (6/4/25) και ενώ το καράβι κατευθυνόταν για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, ένας 33χρονος Γάλλος φέρεται να χτύπησε τη μαθήτρια, έξω από την καμπίνα του.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που συγκέντρωσε το LamiaReport τα παιδιά έκαναν φασαρία στο διάδρομο όπου βρισκόταν η καμπίνα του Γάλλου με την οικογένειά του. Αρχικά φαίνεται να βγήκε η σύζυγός του για να κάνει παρατήρηση στα παιδιά και να τους πέταξε μια πάνα από το μωρό τους.

Επειδή όμως η φασαρία συνεχιζόταν βγήκε μαινόμενος ο Γάλλος χτυπώντας τη 16χρονη που έτυχε να βρίσκεται στο σημείο εκείνη την ώρα. Τη χτύπησε, την έριξε κάτω με κλωτσιές και στη συνέχεια κλείστηκε στην καμπίνα του.

Το LamiaReport μίλησε και με τον υπεύθυνο της εκδρομής, ο οποίος κατά δήλωσή του ήταν αυτός που έσπευσε να σηκώσει τη μαθήτρια από το πάτωμα που είχε υποστεί σοκ, αλλά και να ενημερώσει αμέσως τον καπετάνιο.

Το «κρυφτό» με τον Γάλλο

Κατά τον κατάπλου στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας το πρωί της Κυριακής, ο καπετάνιος ζήτησε από τα μεγάφωνα να παρουσιαστεί ο 33χρονος, ο οποίος επιχείρησε να φύγει από διαφορετική από την προβλεπόμενη έξοδο. Ωστόσο, εκεί τον περίμεναν άνδρες του λιμενικού που τον συνέλαβαν.

Η ταλαιπωρία των μαθητών και η αγωνία των γονέων

Η μαθήτρια εξετάστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών και ακολούθησε νέος κύκλος καταθέσεων στο Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας ενώ οι συμμαθητές με τους συνοδούς καθηγητές περίμεναν να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Η ταλαιπωρία για τους μαθητές ήταν μεγάλη, ακόμα μεγαλύτερη όμως ήταν η αγωνία των γονέων κάποιοι εκ των οποίων δε γνώριζαν γιατί υπάρχει η συγκεκριμένη καθυστέρηση, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι κανείς δεν τους ενημέρωσε, ακόμη και όταν τα λεωφορεία έφτασαν με ασφάλεια στο σχολείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του EpirusPost.gr ο 33χρονος Γάλλος αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή Εισαγγελέα και η σχηματισθείσα δικογραφία από το Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας θα υποβληθεί κατά την τακτική διαδικασία.

Πηγή: skai.gr

