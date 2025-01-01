Λογαριασμός
Λαμία: Φωτιά σε διαμέρισμα - Εκτός κινδύνου οι ένοικοι - Δείτε φωτογραφίες

Η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου στο κέντρο της πόλης και αντιμετωπίστηκε άμεσα πριν πάρει ανησυχητικές διαστάσεις

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Λαμία

Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τις 18:30 το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς στο κέντρο της Πυροσβεστικής στη Λαμία, καθώς φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου στην πολυσύχναστη οδό της Ροζάκη Αγγελή, στη συμβολή με την οδό Αμαλίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε στον απορροφητήρα στην κουζίνα του σπιτιού, πιθανόν από βραχυκύκλωμα. Στο διαμέρισμα διαμένει ένα ζευγάρι με το μωρό τους, οι οποίοι δεν κινδύνευσαν, καθώς κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά πριν πάρει ανησυχητικές διαστάσεις.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία έφθασε άμεσα στο σημείο, δεν χρειάστηκε να επέμβει. Σε λιγότερο από 25 λεπτά είχε δοθεί λήξη συναγερμού.

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Λαμία

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Λαμία

