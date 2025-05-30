Κύθηρα: Δύο μήνες χωρίς πλοίο και χωρίς φάρμακα

Τα Κύθηρα ποτέ δεν θα τα βρούμε, λέει το γνωστό τραγούδι και μάλλον όχι άδικα. Ειδικά τον χειμώνα που μας πέρασε, το όμορφο νησί της άγονης γραμμής έμεινε για σχεδόν δύο μήνες χωρίς ακτοπλοϊκή σύνδεση.

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι μόνιμοι κάτοικοι ήταν η έλλειψη φαρμάκων.

Πηγή: skai.gr

