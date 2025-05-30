Λογαριασμός
Κύθηρα: Δύο μήνες χωρίς πλοίο και χωρίς φάρμακα

Τον χειμώνα που μας πέρασε, τα Κύθηρα έμειναν για σχεδόν δύο μήνες χωρίς ακτοπλοϊκή σύνδεση με τους κατοίκους να παραμένουν αποκλεισμένοι

κυθηρα

Τα Κύθηρα ποτέ δεν θα τα βρούμε, λέει το γνωστό τραγούδι και μάλλον όχι άδικα. Ειδικά τον χειμώνα που μας πέρασε, το όμορφο νησί της άγονης γραμμής έμεινε για σχεδόν δύο μήνες χωρίς ακτοπλοϊκή σύνδεση.

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι μόνιμοι κάτοικοι ήταν η έλλειψη φαρμάκων.

Πηγή: skai.gr

