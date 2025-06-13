Κυψέλη: Συνελήφθη ο 34χρονος που ξυλοκόπησε τον υπάλληλο καθαριότητας

Συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής ο 34χρονος που επιτέθηκε και ξυλοκόπησε έναν υπάλληλο καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων στην περιοχή της Κυψέλης το Σάββατο 7 Ιουνίου.

Ο 34χρονος συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του παρουσιάστηκε αυτοβούλως, λίγο μετά τις 12 μεσημέρι της Παρασκευής, στο Τμήμα Ασφαλείας Αγίου Παντελεήμονα αλλά δεν συνελήφθη καθώς είχε παρέλθει το αυτόφωρο. Μετά από λίγες ώρες όμως εκδόθηκε ένταλμα εις βάρος του με την κατηγορία της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης βάσει του οποίου συνελήφθη.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, το περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου στην οδό Νιόβης στην Κυψέλη, όπου υπάλληλοι αποκομιδής απορριμμάτων πραγματοποιούσαν τη βάρδια τους. Κατά τη διαδικασία της αποκομιδής ενός κάδου από το απορριμματοφόρο, ο ένας από τους δύο εργαζόμενους ζήτησε ένα αυτοκίνητο που είχε «κολλήσει» από πίσω του να αφήσει απόσταση μερικά μέτρα, διότι δεν μπορούσαν να τραβήξουν τον κάδο. Τότε κατέβηκε ο 34χρονος από το όχημα και μαζί με δύο άλλους άντρες επιτέθηκαν με μπουνιές και κλωτσιές στον 49χρονο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

