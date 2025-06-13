Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, το πρωί της Κυριακής (8/6) στη Γλυφάδα, 4 ανήλικες, ηλικίας 16 και 15 ετών κατηγορούμενες -κατά περίπτωση- για σωματική βλάβη αδύναμων προσώπων, απειλή και εξύβριση κατ΄ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία και παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον, συνελήφθησαν και 6 γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το βράδυ του Σαββάτου (7/6)σε μαρίνα της Γλυφάδας οι 4 κατηγορούμενες, μαζί με άλλες ανήλικες, απηύθυναν υβριστικές εκφράσεις και κινήθηκαν απειλητικά εναντίον συνομηλίκων τους κοριτσιών με πρόσχημα την επίλυση προσωπικών τους διαφορών. Στη συνέχεια, οι κατηγορούμενες τις ακολούθησαν, συνεχίζοντας να τις εξυβρίζουν και να τις απειλούν, ενώ εξανάγκασαν ανήλικη να γονατίσει, καθώς η 16χρονη βιντεοσκοπούσε αυτή την πράξη.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γλυφάδας συνέλαβαν τις κατηγορούμενες, ενώ κατασχέθηκε και το κινητό τηλέφωνο της 16χρονης όπου είχε καταγραφεί το βιντεοληπτικό υλικό.

Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.