Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στους Καλούς Λιμένες Ηρακλείου μεταφέρθηκαν 97 μετανάστες

Μη επανδρωμένο σκάφος της Frontex εντόπισε 2 λέμβους με 97 μετανάστες σε θαλάσσια περιοχή 25 ναυτικά μίλια νότια/νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Σκάφος Λιμενικού

Νέο περιστατικό με μετανάστες, το τρίτο μέσα σε λίγες ώρες, κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι αρχές, στα νότια της Κρήτης

Πιο συγκεκριμένα, σε θαλάσσια περιοχή 25 ναυτικά μίλια νότια/νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, μη επανδρωμένο σκάφος (drone) της δύναμης Frontex εντόπισε δύο λέμβους, στις οποίες επέβαιναν περίπου 97 άτομα.

'Αμεσα στη θαλάσσια περιοχή έσπευσε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, που τους περισυνέλλεξε και τους μετέφερε στους Καλούς Λιμένες, απ' όπου αναμένεται να μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μετανάστες Κρήτη Ηράκλειο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark