Στους Καλούς Λιμένες Ηρακλείου μεταφέρθηκαν 97 μετανάστες

Νέο περιστατικό με μετανάστες, το τρίτο μέσα σε λίγες ώρες, κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι αρχές, στα νότια της Κρήτης.

Πιο συγκεκριμένα, σε θαλάσσια περιοχή 25 ναυτικά μίλια νότια/νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, μη επανδρωμένο σκάφος (drone) της δύναμης Frontex εντόπισε δύο λέμβους, στις οποίες επέβαιναν περίπου 97 άτομα.

'Αμεσα στη θαλάσσια περιοχή έσπευσε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, που τους περισυνέλλεξε και τους μετέφερε στους Καλούς Λιμένες, απ' όπου αναμένεται να μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο.

Πηγή: skai.gr

