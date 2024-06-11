Ηλεκτρονικά υποβάλλονται από σήμερα, 11 Ιουνίου 2024, οι αιτήσεις των εξωδικαστικών διορθώσεων αρχικών εγγραφών που προβλέπονται με τη διαδικασία του άρθρου 6 παρ. 4 του ν. 2664/1998 στα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία αφορά σε διορθώσεις που το δικαίωμα το οποίο καταχωρίστηκε στις αρχικές εγγραφές είχε μεταβιβαστεί, αλλοιωθεί, καταργηθεί ή επιβαρυνθεί δυνάμει δικαιοπραξίας, δικαστικής απόφασης ή άλλης διαδικαστικής πράξης πριν από την ημερομηνία καταχώρισης των αρχικών εγγραφών και το σχετικό έγγραφο είχε εγγραφεί στα βιβλία του αρμοδίου Υποθηκοφυλακείου.

Με τον τρόπο αυτό μεταφέρονται στα κτηματολογικά στοιχεία μεταξύ άλλων και οι εγγεγραμμένες πράξεις στο Υποθηκοφυλακείο που αφορούν στη μεταβίβαση του δικαιώματος της κυριότητας σε χρόνο προγενέστερο των αρχικών εγγραφών και όλα τα παρεπόμενα δικαιώματα που υφίστανται στα βιβλία των Υποθηκοφυλακείων αλλά δεν έχουν συμπεριληφθεί στις αρχικές κτηματολογικές εγγραφές.

Η εφαρμογή απευθύνεται σε πολίτες, Δικηγόρους, Συμβολαιογράφους και Δικαστικούς Επιμελητές για τις πράξεις που διαθέτουν δικαίωμα ηλεκτρονικής υποβολής και είναι διαθέσιμη μέσα από τις ψηφιακές υπηρεσίες του Ελληνικού Κτηματολογίου www.ktimatologio.gr και το gov.gr.

Πηγή: skai.gr

