Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 43χρονη γυναίκα , μετά από διαπληκτισμό με τον πρώην σύντροφό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το tempo24, το βράδυ της Κυριακής το ζευγάρι συναντήθηκε στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, στην Πάτρα, κοντά στην περιοχή της Μαρίνας.

Ο διαπληκτισμός γρήγορα ξέφυγε των ορίων και ο 49χρονος έσπρωξε με δύναμη τη γυναίκα που έπεσε στο έδαφος , χτυπώντας το κεφάλι της σε κράσπεδο.

Άμεσα στο σημείο έφθασε ασθενοφόρο που την μετάφερε στο νοσοκομείο. Η 43χρονη νοσηλεύεται στην ΜΕΘ και δίνει μάχη για την ζωή της, καθώς έχει σοβαρότατα τρύματα.

Ενώ ο άνδρας έχει συλληφθεί, καθώς οι αστυνομικοί μέσα από βιντεοληπτικό υλικό κατάφεραν να τον εντπίσουν.

Πηγή: skai.gr

