Αυτοσχέδιο θερμοκήπιο κάνναβης φαίνεται πως είχε στήσει στο σπίτι του ένας άνδρας στην Κατερίνη, ο οποίος συνελήφθη τα προηγούμενα 24ωρα, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

Πιο συγκεκριμένα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Κατερίνης προχώρησαν σε έρευνα στην οικία του, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε διαμορφώσει ειδικό χώρο καλλιέργειας κάνναβης, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο μπαλκόνι.

Συνολικά εντοπίστηκαν και εκριζώθηκαν 22 δενδρύλλια κάνναβης, το ύψος των οποίων έφτανε το 1 μέτρο, ενώ κατασχέθηκε ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούσε, όπως ανεμιστήρες, λαμπτήρες, ηλεκτρικός θερμοστάτης κ.ά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

