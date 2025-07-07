Λιμενικό: Συνελήφθησαν δύο διακινητές μεταναστών στην Κρήτη

Ότι συνελήφθησαν δύο διακινητές για δύο διαφορετικές καραβιές μεταναστών που εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή της Γαύδου και νότια της Κρήτης χτες το πρωί, ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Λιμενικού, συνελήφθη ένας 20χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Σουδάν) ως ο διακινητής 20 αλλοδαπών που εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή της Γαύδου, χθες 6 Ιουλίου το πρωί. Σύμφωνα με το Λιμενικό, ο 20χρονος μετέφερε από το Τομπρούκ Λιβύης μετανάστες στην Ελλάδα, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Ο 20χρονος συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 “Παράνομη είσοδος στη χώρα”, του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 “Διευκόλυνση” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 5079/2023 σε συνδυασμό με το άρθρο 306 του Π.Κ. “Έκθεση”.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, συνελήφθη ένας ακόμα διακινητής, ένας 24χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Σουδάν) μετά τον εντοπισμό και τη διάσωση 66 αλλοδαπών από φορτηγό πλοίο σημαίας Νήσων Μάρσαλ νότια της Κρήτης, το μεσημέρι της 6ης Ιουλίου.

Ο 24χρονος συνελήφθη ως διακινητής των μεταναστών και τους μετέφερε από το Τομπρούκ Λιβύης στην Ελλάδα, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Ο 24χρονος συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 “Παράνομη είσοδος στη χώρα”, του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 “Διευκόλυνση” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 5079/2023 σε συνδυασμό με το άρθρο 306 του Π.Κ. “Έκθεση”.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

