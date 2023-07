Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρός 55χρονος σε ρεματιά -Επέστρεφε με το αυτοκίνητό του από γλέντι βάπτισης Ελλάδα 18:49, 29.07.2023 linkedin

Ο 55χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε ρεματιά σε δρόμο του Σκαλανίου Ηρακλείου ενώ δίπλα του βρέθηκε και το αυτοκίνητό του.