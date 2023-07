Έβρος: Διακινητής μεταναστών οδηγούσε ανάποδα στην Εγνατία - Τεράστιες ουρές οχημάτων - Βίντεο Ελλάδα 18:30, 29.07.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Από το κλείσιμο της Εγνατίας δημιουργήθηκε τεράστια ταλαιπωρία των οδηγών στα διόδια, όπου Ι.Χ και φορτηγά σχηματίζουν τεράστιες ουρές