Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κρήτη: Διασώθηκαν 42 μετανάστες νότια της Γαύδου

Πρόκειται για 42 άτομα που επέβαιναν σε σκάφος 15 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου - Στην επιχείρηση συμμετείχε πλοίο της Frontex και δύο παραπλέοντα πλοία

Λιμενικό Γαύδος

Νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης αλλοδαπών ολοκληρώθηκε με επιτυχία το μεσημέρι της Τρίτης ανοιχτά της Γαύδου.

Πρόκειται για 42 άτομα που επέβαιναν σε σκάφος 15 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Στην επιχείρηση, την οποία συντόνισε το ενιαίο κέντρο έρευνας και διάσωσης του λιμενικού σώματος συμμετείχε πλοίο της δύναμης Frontex και δύο παραπλέοντα πλοία.

Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Γαύδου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γαύδος Μετανάστες επιχείρηση
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark