Νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης αλλοδαπών ολοκληρώθηκε με επιτυχία το μεσημέρι της Τρίτης ανοιχτά της Γαύδου.

Πρόκειται για 42 άτομα που επέβαιναν σε σκάφος 15 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Στην επιχείρηση, την οποία συντόνισε το ενιαίο κέντρο έρευνας και διάσωσης του λιμενικού σώματος συμμετείχε πλοίο της δύναμης Frontex και δύο παραπλέοντα πλοία.

Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Γαύδου.

