Στα Χανιά, τον τόπο καταγωγής του σμηναγού Κωνσταντίνου Ηλιάκη, θα πραγματοποιηθούν φέτος οι εκδηλώσεις μνήμης για τη συμπλήρωση 20 ετών από τον θάνατό του κατά τη διάρκεια αερομαχίας με τουρκικά μαχητικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Ήταν 23 Μαΐου 2006, στις 12:42 το μεσημέρι, όταν το ελληνικό F-16 που χειριζόταν ο Κωνσταντίνος Ηλιάκης συγκρούστηκε με τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος, την ώρα που επιχειρούσε να αναγνωρίσει τουρκικό RF-4 το οποίο πετούσε πάνω από την περιοχή μεταφέροντας φωτογραφικό εξοπλισμό για καταγραφή ελληνικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-300.

Ο Έλληνας πιλότος είχε απογειωθεί από την αεροπορική βάση της Σούδας με αποστολή την αναχαίτιση των τουρκικών αεροσκαφών που είχαν εισέλθει παράνομα στον ελληνικό εναέριο χώρο. Σύμφωνα με το επίσημο πόρισμα του ΓΕΑ, ο Ηλιάκης ακολούθησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες προσέγγισης, ωστόσο τουρκικό F-16 πραγματοποίησε επικίνδυνο ελιγμό και προσέκρουσε στο ελληνικό μαχητικό.

Ο Τούρκος χειριστής πρόλαβε να εγκαταλείψει το αεροσκάφος με αλεξίπτωτο και διασώθηκε, σε αντίθεση με τον Κωνσταντίνο Ηλιάκη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος.

«Βλέπω φωτιά»: Τσακίζουν κόκαλα οι διάλογοι στον ασύρματο

Ιδιαίτερη συγκίνηση είχαν προκαλέσει τα ηχητικά ντοκουμέντα που δημοσιοποιήθηκαν το 2022, με τους Έλληνες πιλότους να περιγράφουν σοκαρισμένοι τη στιγμή της σύγκρουσης και της έκρηξης στον αέρα.

«Κρόνος, βλέπω φωτιά… σαν έκρηξη», ακούγεται να λέει ένας από τους χειριστές των ελληνικών F-16, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα μεταδίδεται μέσω ασυρμάτου: «Έχουν τρακάρει δύο F-16 νότια της Καρπάθου».

Λίγο πριν από τη μοιραία σύγκρουση, ο σμηναγός Ηλιάκης είχε ενημερώσει το κέντρο επιχειρήσεων ότι πλησίαζε το τουρκικό RF-4 για να καταγράψει το φωτογραφικό ατρακτίδιο του αεροσκάφους.

«Κρόνος, ο 550 πάει για τον “χοντρό” (RF-4). Είμαι πίσω του», ήταν από τα τελευταία λόγια του Έλληνα πιλότου.

Μετά τη σύγκρουση, οι συγκλονισμένοι συνάδελφοί του ενημέρωσαν άμεσα τα επιτελεία, ενώ ο αρχηγός της Τακτικής Αεροπορίας ρωτούσε επίμονα αν ο χειριστής του ελληνικού F-16 είχε προλάβει να εκτιναχθεί.

«Δεν είδα αλεξίπτωτο… έγινε μια πολύ ισχυρή έκρηξη», απάντησε ο πιλότος του δεύτερου ελληνικού μαχητικού.

Μήνυμα Δένδια: Χρέος μας η συνέχιση της αμυντικής θωράκισης της χώρας

Μήνυμα για τη συμπλήρωση 20 ετών από τον θάνατο του Κωνσταντίνου Ηλιάκη ανήρτησε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο κ. Δένδιας αναφέρει ότι «πριν ακριβώς 20 χρόνια ο Σμηναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης έχασε τη ζωή του υπερασπιζόμενος την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας».

Παράλληλα, τονίζει ότι «χρέος μας στη μνήμη του, όπως και στη μνήμη όλων των πιλότων μας που “έπεσαν” εν ώρα καθήκοντος, είναι να συνεχίσουμε την προσπάθεια αμυντικής θωράκισης της πατρίδας μας».

«Έδωσε τη ζωή του για την Ελλάδα» έγραψε ο Θεοδωρικάκος

Ανάρτηση στη μνήμη του Κωνσταντίνου Ηλιάκη έκανε και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών από τον θάνατό του εν ώρα καθήκοντος.

Ο υπουργός, σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημείωσε πως «το χαμόγελό του, ντυμένος Ίκαρος, θα μας συνοδεύει για πάντα», υπογραμμίζοντας ότι ο Έλληνας σμηναγός «έμεινε πιστός στο καθήκον και έδωσε τη ζωή του για την πατρίδα».

Παράλληλα, τόνισε ότι η ψυχική δύναμη και το θάρρος του Ηλιάκη αποτελούν διαχρονικό παράδειγμα για τις νεότερες γενιές, καταλήγοντας πως «όσα χρόνια κι αν περάσουν, η μνήμη του θα παραμένει ζωντανή. Αθάνατος».

Κωνσταντίνος Ηλιάκης.



Το χαμόγελό του, ντυμένος Ίκαρος, θα μας φωτίζει για πάντα.



Έτσι θα τον θυμόμαστε και θα τον τιμούμε.



Πιστός στο καθήκον, έδωσε και τη ζωή του για την Ελλάδα.



Η ψυχή και το σθένος του αποτελούν παράδειγμα για τις νεότερες γενιές.



