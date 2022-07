Κορυδαλλός: Χειροπέδες σε 65χρονο για βιασμό - Έβαζε αγγελίες στο διαδίκτυο για οικιακές βοηθούς Ελλάδα 14:56, 22.07.2022 facebook

twitter

linkedin

mail Close Share

Your browser does not support the audio element.

Πώς δρούσε - Σε βάρος εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση, με την οποία καταδικάσθηκε σε ποινή κάθειρξης οκτώ ετών, για το αδίκημα του βιασμού.