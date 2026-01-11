Λογαριασμός
Κλειστά τα σχολεία σε Φλώρινα και Πρέσπες τη Δευτέρα

Οι παιδικοί σταθμοί στους δύο δήμους θα λειτουργήσουν κανονικά.

UPDATE: 14:01
Φλώρινα

Με απόφαση των δημάρχων Φλώρινας και Πρεσπών, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των δύο δήμων θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (χαμηλές θερμοκρασίες) που επικρατούν στην περιοχή.

Επίσης, κλειστά θα παραμείνουν τα ΚΔΑΠ και το ΚΔΑΠ ΜΕΑ του Δήμου Φλώρινας.

Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

