Με απόφαση των δημάρχων Φλώρινας και Πρεσπών, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των δύο δήμων θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (χαμηλές θερμοκρασίες) που επικρατούν στην περιοχή.

Επίσης, κλειστά θα παραμείνουν τα ΚΔΑΠ και το ΚΔΑΠ ΜΕΑ του Δήμου Φλώρινας.

Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.