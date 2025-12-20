Μετά από γενναία αλλά άνιση μάχη με τον καρκίνο έφυγε από τη ζωή η τραγουδίστρια Κλαούντια Ντέλμερ, όπως ανακοίνωσε με μία συγκινητική ανάρτηση στο Facebook ο σύντροφός της, Λαυρέντης Χωραΐτης.

«Τα χαράματα της Παρασκευής, μετά από την πολύμηνη μάχη που έδωσε με κάθε κύτταρό της, η Klaudia πέρασε στο Φως» ανέφερε χαρακτηριστικά, ενημερώνοντας ότι η κηδεία της θα γίνει την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στις 12:00 στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στη Μαραθόπολη και «κατά την επιθυμία της, θα ταφεί στο κοιμητήριο Πετροχωρίου, δίπλα στη μικρή παραλία που τόσο της άρεσε να περπατάει».

Αντί στεφάνων τα χρήματα θα δοθούν στο ίδρυμα Θάλπος.

Η Κλαούντια Ντέλμερ γεννήθηκε στη Βαρσοβία της Πολωνίας, μεγάλωσε στη Μαδρίτη και σπούδασε στο Mannes College of Music της Νέας Υόρκης. Εκεί γνώρισε την ελληνική μουσική και την ακολούθησε μέχρι την Ελλάδα.

Εδώ δημιούργησε τον πρώτο της δίσκο Ainola, σε μουσική Νίκου Ξυδάκη και Βαγγέλη Φάμπα και ακολούθησε ο δίσκος Δρόμοι της Θάλασσας σε μουσική του Μίμη Πλέσσα.

Στη διαδρομή της συνεργάστηκε με σημαντικούς Έλληνες δημιουργούς, ενώ εμφανίστηκε σε εμβληματικούς χώρους, από το Lincoln Center μέχρι το Ηρώδειο.

Με απέραντη αγάπη για τη φύση, τα τελευταία χρόνια είχε επιλέξει να ζει στη Μεσσηνία, σε έναν ελαιώνα μαζί με τον σύντροφό της, όπου μεγαλώνουν τα τέσσερα παιδιά τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.