Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο 58χρονος που κατηγορείται ότι παρέσυρε και τραυμάτισε αστυνομικό στην Γουμένισσα αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 5000 ευρώ μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Κιλκίς.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνη οδήγηση.

Ο τραυματισμένος 49χρονος αρχιφύλακας μεταφέρθηκε αρχικά στο τοπικό Κέντρο Υγείας και κατόπιν στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς.

Με περιοριστικούς όρους και καταβολή εγγύησης ύψους 5000 ευρώ, αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Κιλκίς, ο 58χρονος που κατηγορείται ότι παρέσυρε με το αυτοκίνητό του και τραυμάτισε έναν αστυνομικό, κατά τη διάρκεια βεβαίωσης προστίμου για παράνομη στάθμευση.

Εις βάρος του είχε ασκηθεί δίωξη από τον εισαγγελέα, μεταξύ άλλων, για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνη οδήγηση. Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής στη Γουμένισσα με τον 49χρονο αρχιφύλακα της ΕΛ.ΑΣ. να μεταφέρεται αρχικά στο τοπικό Κέντρο Υγείας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

