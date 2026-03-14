Κικίλιας: Χτύπημα σε ελληνόκτητο πλοίο με 10 Έλληνες ναυτικούς στη Μαύρη Θάλασσα

Ελληνόκτητο πλοίο, με 10 Έλληνες ναυτικούς χτυπήθηκε πριν από λίγες ώρες στη Μαύρη Θάλασσα, 14 ναυτικά μίλια ανοιχτά από το Νοβοροσίσκ, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας.

Σύμφωνα με το υπουργείο, πρόκειται για το δεξαμενόπλοιο MARAN HOMER (Ν.Π. 12502), το οποίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης με προορισμό το Νοβοροσίσκ και κατά τον χρόνο του περιστατικού ήταν άφορτο. Το πλοίο ήταν ναυλωμένο από την Chevron.

Όπως ανέφερε ο κ. Κικίλιας, στο δεξαμενόπλοιο επέβαιναν συνολικά 24 ναυτικοί, εκ των οποίων 10 Έλληνες, 13 Φιλιππινέζοι και 1 Ρουμάνος, οι οποίοι, είναι καλά στην υγεία τους. Από την επίθεση προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές στο πλοίο.

Ο κ. Κικίλιας σημείωσε ότι το περιστατικό ενδέχεται να συνδέεται με τις ευρύτερες γεωπολιτικές πιέσεις που ασκούνται στην περιοχή, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ίσως σχετίζεται με τις πρόσφατες αποφάσεις για μερική επανεκκίνηση της διακίνησης ρωσικού πετρελαίου για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Ο υπουργός γνωστοποίησε ότι έχει ήδη ενημερώσει τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει σε έντονες διαμαρτυρίες όπου απαιτείται, ακόμη και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

«Θεωρώ απαράδεκτη τη στοχοποίηση πλοίων με ελληνική σημαία και ελληνόκτητων πλοίων», τόνισε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι τα πλοία αυτά είναι ναυλωμένα και ότι οι Έλληνες ναυτικοί και οι ναυτιλιακές εταιρείες προσπαθούν απλώς να επιτελέσουν το έργο τους.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι η εμπορική ναυτιλία θα πρέπει να παραμένει εκτός πολεμικών συγκρούσεων και γεωπολιτικών αντιπαραθέσεων, καθώς, όπως ανέφερε, «χωρίς τη ναυτιλία δεν μπορεί να υπάρξει διεθνές εμπόριο».

Ο υπουργός πρόσθεσε πως κανένας Έλληνας ναυτικός δεν έχει αιτηθεί να γυρίσει πίσω από την εμπόλεμη ζώνη. Αν υπάρξει κάτι τέτοιο, διευκρίνισε, υπάρχει αυτοματοποιημένος μηχανισμός για να συμβεί άμεσα. Ωστόσο, «βλέπω ψυχραιμία, βλέπω επαγγελματισμό», τόνισε και συμπλήρωσε πως η κατάσταση παρακολουθείται στενά.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.