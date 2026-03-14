Ψηφιακή «Λερναία Ύδρα»: Μετά τη σύλληψη στην Κατερίνη, ιστοσελίδες-φαντάσματα συνεχίζουν να πουλάνε κάρτες-κλώνους και πλαστά ευρώ

Του Σωτήρη Μπαρσάκη

Η πρόσφατη σύλληψη 16χρονου στην Κατερίνη για παραχάραξη νομισμάτων και διακίνηση καρτών ATM-κλώνων από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος φέρνει στο φως τη δράση κυκλωμάτων που εμπορεύονται πλαστά ευρώ και κλωνοποιημένες κάρτες, ξεσκεπάζοντας ένα ευρύτερο δίκτυο όπου το κυβερνοέγκλημα ανθεί μέσα από ιστοσελίδες που υπόσχονται πακέτα «εύκολου πλουτισμού», θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια συναλλαγών.

Αν και η αστυνομία κατάφερε να εντοπίσει 32.200 ευρώ σε πλαστά χαρτονομίσματα κρυμμένα στο ψυγείο του ανήλικου, παραμένει πλήρως αδιευκρίνιστο αν ο συγκεκριμένος δράστης λειτουργούσε ως αυτόνομος «πελάτης» ή αν είχε οργανική σχέση με τις συγκεκριμένες πλατφόρμες που παραμένουν ενεργές στο διαδίκτυο.

Η υπόθεση, που ξεκίνησε από προκλητικά βίντεο στα social media, αποκαλύπτει μια βιομηχανία που συνεχίζει να λειτουργεί απρόσκοπτα, με την ταυτότητα των πραγματικών διαχειριστών πίσω από τις «βιτρίνες» αυτές να παραμένει στο σκοτάδι.

Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν ιστοσελίδες που λειτουργούν με τη λογική e-shop, προσφέροντας τα λεγόμενα VERSE EURO, τα οποία διαφημίζονται ως χαρτονομίσματα Ποιότητας AAA+. Οι διαχειριστές αυτών των σελίδων, των οποίων η σύνδεση με την περίπτωση της Κατερίνης δεν έχει στοιχειοθετηθεί, ισχυρίζονται ότι τα προϊόντα τους έχουν την αίσθηση αληθινών χαρτονομισμάτων χάρη στο κορυφαίο υλικό OSEVA. Υποστηρίζουν μάλιστα ότι τα νομίσματά τους περνάνε από όλα τα μηχανήματα ελέγχου των καταστημάτων, αν και παραδέχονται ότι δεν είναι κατάλληλα για ATM και Τράπεζες, ενώ διατίθενται αποκλειστικά σε 50άρια και 100άρια.

Το θράσος των συγκεκριμένων πλατφορμών αποτυπώνεται στα πακέτα αγοράς που προσφέρουν, υποσχόμενες εξωφρενικά κέρδη σε όσους ρισκάρουν. Ενδεικτικά, το πακέτο των 200 ευρώ υπόσχεται στον αγοραστή 1400-1500 ευρώ σε μετρητά, ενώ το πακέτο των 400 ευρώ φτάνει τα 2800-2900 ευρώ. Για μεγαλύτερες συναλλαγές, υπάρχει το πακέτο των 600 ευρώ που υπόσχεται έως και 6000 ευρώ, ενώ προσφέρονται ακόμη και εκπτώσεις για παραγγελίες άνω των 10.000 ευρώ.

Οι συναλλαγές αυτές γίνονται με μεθόδους που διασφαλίζουν την ανωνυμία, όπως τα κρυπτονομίσματα, καθιστώντας τον εντοπισμό των πραγματικών δραστών εξαιρετικά δύσκολο.

Η ψηφιακή παρουσία αυτών των δικτύων περιλαμβάνει φωτογραφίες με μάσκες full face, πιστόλια ρέπλικα και λευκές κάρτες με τσιπ, στοιχεία που μοιάζουν ανατριχιαστικά με τα ευρήματα στην Κατερίνη, χωρίς όμως αυτό να αποδεικνύει κοινή δράση.

Η πλατφόρμα παρέχει αναλυτικές λεπτομέρειες αποστολής για Ελλάδα, Αλβανία και όλη την Ευρώπη, ενώ χρησιμοποιεί κριτικές πελατών για να χτίσει ένα προφίλ «αξιοπιστίας». Χρήστες όπως ο darkpunisher και ο reaper 3 αφήνουν σχόλια για την «άριστη ποιότητα» και την ταχύτητα της παράδοσης, ενισχύοντας την εικόνα μιας οργανωμένης επιχείρησης που παραμένει στο απυρόβλητο.

Είναι σαφές ότι η σύλληψη ενός 16χρονου δεν αρκεί για να κλείσει ο κύκλος της παραχάραξης. Η ύπαρξη αυτών των ιστοσελίδων δείχνει ότι υπάρχει μια παράνομη υποδομή που τροφοδοτεί με υλικό επίδοξους εγκληματίες σε όλη τη χώρα. Οι πολίτες πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί, καθώς η εμπλοκή σε τέτοιες ενέργειες επιφέρει ποινές κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την ψηφιακή έρευνα για να διαπιστώσουν αν η «βιτρίνα» αυτή ανήκει σε διαφορετικούς δράστες που απλώς εκμεταλλεύονται την ίδια μεθοδολογία με τον ανήλικο της Κατερίνης.

Πηγή: skai.gr

