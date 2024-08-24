Επίθεση στον διευθυντή Ψυχιατρικής Κλινικής Χανίων - Ασθενής προσπάθησε να τον στραγγαλίσει

Επίθεση δέχτηκε ιατρός, από ψυχιατρικό ασθενή στην Ψυχιατρική κλινική του ΓΝ Χανίων, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό της ΨΧ κλινικής ΓΝΧ. Το συμβάν αφορά σε άσκηση σωματικής βλάβης και συγκεκριμένα στον διευθυντή της κλινικής, Γουλιέλμο Γεώργιο, όταν και δέχθηκε επίθεση από διεγερτικό ασθενή της κλινικής.

Ειδικότερα, ο ασθενής ακινητοποίησε τον ιατρό και προσπάθησε να τον στραγγαλίσει. Το περιστατικό ευτυχώς απετράπη ύστερα από την παρέμβαση ενός ειδικευόμενου ψυχιάτρου, που έτυχε να βρίσκεται στο χώρο, και, σε δεύτερο χρόνο, του μοναδικού άνδρα νοσηλευτή βάρδιας. Επιπλέον, χρειάστηκε να συνδράμει η αστυνομία για τον ασφαλή περιορισμό του ασθενούς.

Όπως επιβεβαίωσε ο διοικητής του ΓΝΧ Γιώργος Μπέας μιλώντας στο ΑΠΕ ΜΠΕ «…το περιστατικό συνέβη, λήφθηκαν τα μέτρα που έπρεπε ενώ άμεσα δύο νοσηλευτές άνδρες που έρχονται ως μόνιμοι στο Νοσοκομείο από τη σχετική προκήρυξη θα στελεχώσουν το Ψυχιατρικό τμήμα».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του προσωπικού της Ψυχιατρικής Κλινικής:

«Αντίστοιχα περιστατικά έχουν συμβεί στο πρόσφατο παρελθόν (τελευταίο προ διμήνου) ως αποτέλεσμα τον δυσμενών συνθηκών λειτουργίας της κλινικής το τελευταίο έτος. Όπως είναι ήδη γνωστό, η κλινική λειτουργεί με έναν μόνο ειδικό ψυχίατρο, τον διευθυντή της κλινικής, ο οποίος επιβαρύνεται τόσο με το διοικητικό, όσο και με το θεραπευτικό κομμάτι. Μιας κλινικής που κανονικά λειτουργεί με 7 μόνιμους και στην παρούσα φάση καλείται ένας μόνος του να διαχειριστεί την πληθώρα των περιστατικών που προσέρχονται, με ότι αυτό συνεπάγεται ως προς την αποτελεσματικότητα του έργου του».

Ο κ. Μπέας δήλωσε επίσης στο ΑΠΕ- ΜΠΕ ότι «Έχουμε προκηρύξει 7 θέσεις μόνιμες ιατρών για το ψυχιατρικό τμήμα, βγήκαν όλες άγονες, με τις δύο τελευταίες να αφορούν το Μάρτιο του 2024. Παράλληλα προκηρύξαμε και πέντε θέσεις παιδοψυχιάτρων οι οποίες και αυτές βγήκαν άγονες». Στο μεταξύ στο νοσοκομείο Χανίων καταλαμβάνουν μόνιμες θέσεις 52 νοσηλευτές που αφορούν όπως εξήγησε ο διοικητής: «Οκτώ Δ.Ε, 42 Τ.Ε και δύο Π.Ε. Εκ των οποίων θα αναλάβουν υπηρεσία στην ψυχιατρική κλινική οι δύο άνδρες. Από τους 52 μόνιμους 24 εργάζονται ήδη ως επικουρικοί και θα καταλάβουν μόνιμη θέση».

Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν επίσης τη μη ύπαρξη προσωπικού ασφαλείας «σε μία κλινική που λειτουργεί σε διαρκή υπερπλήρωση θέτει καθημερινά σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα νοσηλευομένων και εργαζομένων». Επί του συγκεκριμένου, ο κ. Μπέας δήλωσε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ πως «…η διοίκηση δεσμεύτηκε σε συνάντηση με το σωματείο και τους ιατρούς και εργαζόμενους της ΨΚΧ και θα ληφθεί σχετική απόφαση στο αμέσως επόμενο διοικητικό συμβούλιο για φύλαξη από ιδιωτική εταιρεία σε 24ωρη βάση των χώρων της ψυχιατρικής. Οι διαδικασίες έχουν κινηθεί και θα ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός αυτός άμεσα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

