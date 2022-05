Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα, ότι ένα τουρκικής κατασκευής, πολεμικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα Bayraktar κατέστρεψε σήμερα, δύο ρωσικά σκάφη περιπολίας κλάσης Raptor στη Μαύρη Θάλασσα, όπως ανέφερε ο αρχηγός του Γενικού Στρατιωτικού Επιτελείου της Ουκρανίας.

“Δύο ρωσικά σκάφη περιπολίας κλάσης Raptor καταστράφηκαν σήμερα την αυγή κοντά στο Φιδονήσι,” έγραψε ο Βαλέρι Ζαλούζνι στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Δεν υπήρξε κάποια άμεση αντίδραση από τη Μόσχα σχετικά με τον ισχυρισμό αυτό.

⚡️Ukrainian military destroy 2 Russian patrol boats in Black Sea.



Ukraine’s Commander-in-Chief Valerii Zaluzhnyi said the Raptor-class patrol ships were destroyed with Turkish-produced Bayraktar drones near the Zmiinyi (Snake) Island at dawn on May 2.