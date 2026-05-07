Τις βραδινές ώρες χθες ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Κεφαλλονιάς για τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Αργοστολίου, όταν όχημα που οδηγούσε ένας 34χρονος παρέσυρε 4χρονο παιδί που περπατούσε, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του.

Ο 4χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας, όπου παραμένει νοσηλευόμενος για περαιτέρω παρακολούθηση. Στη συνέχεια συνελήφθη ο 34χρονος οδηγός του οχήματος.

Πηγή: skai.gr

