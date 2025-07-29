Ελλάδα: 65 πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα

Σε 65 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 50 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 15.

Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι στο Κίτσι Κορωπίου. Η πυρκαγιά, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, ξέσπασε δίπλα σε σπίτια κι αναπτύχθηκε γρήγορα σε χαμηλή κυρίως βλάστηση ενώ έπνεαν άνεμοι εντάσεως 5 μποφόρ. Οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις την προσέγγισαν άμεσα και κατάφεραν να τη θέσουν χωρίς ενεργό μέτωπο σε 45 λεπτά.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 95 πυροσβέστες με πέντε πεζοπόρα τμήματα, 32 οχήματα, πλήθος εθελοντών και από αέρος 4 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

Λόγω της πυρκαγιάς ήχησε και το 112. Συγκεκριμένα στις 16:25 στάλθηκε μήνυμα που ανέφερε «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Χατζήρια απομακρυνθείτε προς τη λεωφόρο Βάρης- Κορωπίου».

Στο μεταξύ οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πλύτρα Λακωνίας.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με ένα πεζοπόρο τμήμα της 9ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Επιπλέον πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καρίτσα Λακωνίας. Η φωτιά έχει οριοθετηθεί και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές, 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες Ο.Τ.Α.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

