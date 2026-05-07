Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται, σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, ο θάνατος 73χρονου, η σορός του οποίου βρέθηκε χθες στις 10 το πρωί στην αυλή του σπιτιού του, στο χωριό Κάτω Άγιος Ιωάννης της Πιερίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την ιατροδικαστική έρευνα διαπιστώθηκαν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, όπως επίσης κακώσεις στα πλευρά- τραύματα που εκτιμάται ότι προκλήθηκαν 12 με 24 ώρες πριν επέλθει ο θάνατός του.

Το άψυχο σώμα εντόπισε γείτονας που ενημέρωσε το ΕΚΑΒ και εν συνεχεία ειδοποιήθηκαν οι αστυνομικές Αρχές. Την έρευνα για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

