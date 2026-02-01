Κατερίνη: Άρπαξαν κοσμήματα αξίας 300.000 ευρώ αφού έστησαν παγίδα σε υπάλληλο

Ληστές επιτέθηκαν σε έναν υπάλληλο που μετέφερε κοσμήματα μεγάλης αξίας από το Κορδελιό προς την Κατερίνη.Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης και ο υπάλληλος στην προσπάθεια να τους σταματήσει, τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες είχαν στήσει παγίδα για να σκάσουν τα λάστιχα του υπαλλήλου, που μετέφερε κοσμήματα αξίας 300.000 ευρώ. Ο οδηγός μπήκε σε βενζινάδικο για να τα φουσκώσει και εκεί, ένας εκ των ληστών μπήκε μέσα στο όχημα για να το κλέψει και να φύγει με τα κοσμήματα.

Τότε, ο υπάλληλος προσπάθησε να τον σταματήσει, αλλά ο ληστής τον παρέσυρε για 300-400 μέτρα και τον εκσφενδόνισε, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει.

Αφού πήραν τα κοσμήματα, οι δράστες εγκατέλειψαν το κλεμμένο όχημα στην Εθνική Οδό και του έβαλαν φωτιά.

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό τους.

Πηγή: skai.gr

