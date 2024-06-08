Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για το έργο της επέκτασης της γραμμής 2 του Μετρό προς Ίλιον.

Το έργο προκηρύχθηκε μαζί με την επέκταση του αμαξοστασίου του Ελαιώνα. Δεδομένου ότι η μελλοντική λειτουργία της επέκτασης, καθώς και οι λοιπές τρέχουσες ανάγκες της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. καθιστούν παράλληλα αναγκαία την εξεύρεση και κατασκευή επιπλέον χώρων αμαξοστασίου για την εξυπηρέτηση των συρμών, θα προχωρήσει ταυτόχρονα και η επέκταση του Αμαξοστασίου του Ελαιώνα σε γειτονική όμορη περιοχή εμβαδού περίπου 20 στρεμμάτων.

Με τη μελλοντική λειτουργία της επέκτασης καθίσταται αναγκαία και η αναβάθμιση/αντικατάσταση ορισμένων Η/Μ Συστημάτων σε μεγάλο τμήμα ή και στο σύνολο των Γραμμών 2 & 3 του Μετρό, χωρίς την οποία δεν θα είναι δυνατόν η περαιτέρω επέκτασή τους.

Για το λόγο αυτό θα αναβαθμιστεί ή θα αντικατασταθεί το σύστημα ψηφιακής μετάδοσης δεδομένων στο σύνολο των σταθμών των Γραμμών 2 & 3.

Σύμφωνα με την Αττικό Μετρό οι τροποποιήσεις τα συγκεκριμένα συστήματα θα απαιτήσουν νέο εξοπλισμό και λογισμικό τόσο στο Κέντρο Ελέγχου στο Σύνταγμα όσο και τοπικά σε σταθμούς, φρέατια κλπ. Ωστόσο, η σύνδεσή τους με τα σημερινά συστήματα έχει προβλεφθεί να γίνει χωρίς καμία διακοπή λειτουργίας των Γραμμών 2 και 3.

Η επέκταση θα αφορά τη διαδρομή μετά τον Σταθμό «Ανθούπολη» προς την περιοχή του Ιλίου και Αγίου Νικολάου και περαιτέρω μελλοντικά προς τις Αχαρνές και έχει σχεδιασθεί με σκοπό:

Την εξυπηρέτηση πολλών πυκνοκατοικημένων περιοχών των δυτικών προαστίων.

Τη μελλοντική αύξηση της δικτύωσης των Γραμμών Μετρό με την πρόβλεψη ανταπόκρισης στον Σταθμό «Ίλιον» με τη μελλοντική επέκταση της Γραμμής 4 προς την Πετρούπολη.

Η επέκταση της γραμμής 2 θα είναι συνολικού μήκους περίπου 4 χλμ με τρεις νέους Σταθμούς και τα αντίστοιχα Φρέατα Αερισμού τους. Οι Σταθμοί, οι οποίοι στο σύνολό τους θα έχουν πλευρικές αποβάθρες και θα διαθέτουν μία ή δύο εισόδους, θα έχουν μήκος 110 μ, θα είναι πλήρως προσβάσιμοι από ΑΜΕΑ και το βάθος τους θα κυμαίνεται περίπου από -22 έως -24 μ.

Οι νέοι σταθμοί θα είναι οι εξής:

Σταθμός «Παλατιανή»: Χωροθετείται στη διασταύρωση των οδών Θηβών και Ανδρέα Παπανδρέου και διαθέτει δύο εισόδους εκατέρωθεν της οδού Θηβών.

Σταθμός «Ίλιον»: Χωροθετείται στη διασταύρωση των οδών Θηβών και Ελαιών, διαθέτει δύο εισόδους εκατέρωθεν της οδού Θηβών και πρόβλεψη σύνδεσης/μετεπιβίβασης επιβατών με τον ομώνυμο Σταθμό της μελλοντικής Επέκτασης της Γραμμής 4 προς Πετρούπολη.

Σταθμός «Άγιος Νικόλαος»: Χωροθετείται κάτω από τμήμα της ομώνυμης οδού και τμήμα του διαμορφωμένου χώρου πρασίνου που βρίσκεται μεταξύ των οδών Παραμυθιάς, Ολύνθου, Ζίτσης και Αγ. Νικολάου.

Στην Παλατιανή θα κατασκευαστεί και ένας σταθμός μετεπιβίβασης σε παρακείμενο χώρο εφαπτόμενο στον Σταθμό «Παλατιανή» μεταξύ των οδών Ανδρέα Παπανδρέου και Ικονίου με υπόγειο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων τριών επιπέδων και χωρητικότητας 150 ΙΧ, με άμεση σύνδεση με τον Σταθμό. Στην επιφάνεια, μετά την ολοκλήρωση κατασκευής του θα διαμορφωθεί Χώρος Μετεπιβίβασης Λεωφορείων.

Το τμήμα αυτό της Γραμμής 2 μέχρι την περιοχή του Αγίου Νικολάου εκτιμάται ότι θα εξυπηρετεί τουλάχιστον 67.000 επιβάτες ημερησίως, ενώ ο αριθμός των κατοίκων της περιοχής που θα εξυπηρετούνται από τους 3 νέους σταθμούς σε ακτίνα 500 μέτρων από την κατοικία τους υπολογίζεται σε περίπου 42.000 και οι αντίστοιχες εξυπηρετούμενες θέσεις εργασίας σε περίπου 5.000.

Προϋπολογισμός και χρόνος κατασκευής

Ο προϋπολογισμός του έργου υπολογίζεται σε 550 εκατομμύρια ευρώ χωρίς τον ΦΠΑ, αλλά η τελική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης θα καθοριστεί κατά το β΄ στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 57 μήνες από την ημέρα που θα υπογραφεί η σύμβαση.

Μελλοντικές επεκτάσεις σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Έχει διερευνηθεί σε προκαταρκτικό στάδιο στην Αττική η επέκταση της Γραμμής 2 νότια προς Γλυφάδα και η επέκταση του Μετρό προς Καλλιθέα, εξασφαλίζοντας τη σύνδεση του ΚΠΙΣΝ με το δίκτυο του Μετρό.

Μελετάται η Επέκταση της Γραμμής 4 δυτικά, από το σταθμό «Άλσος Βεΐκου» προς το Δήμο Πετρούπολης, η οποία θα διέρχεται από τη Νέας Ιωνία και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Ομοίως, η Επέκταση της Γραμμής 4 βόρεια, από το σταθμό «Κατεχάκη» προς Μαρούσι, Πεύκη και Λυκόβρυση.

Διερευνάται παράλληλα η υπόγεια Επέκταση της Γραμμής 1 βόρεια, από το σταθμό «Κηφισιά», προς Ν. Ερυθραία και την Εθνική Οδό (κόμβος Βαρυμπόμπης).

Στη Θεσσαλονίκη ολοκληρώθηκε η κυκλοφοριακή μελέτη στο ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα, κάτι που είχε να γίνει από το 2000 στην πόλη. Tεκμηριώθηκε για την επόμενη 20ετία η αναγκαιότητα και οι προτεραιότητες όλων των μέσων μαζικής μεταφοράς και των επεκτάσεών τους, δεδομένου του πολύ υψηλότερου κόστους κατασκευής των έργων ΜΕΤΡΟ σε σχέση με τα οδικά έργα (δεκαπλάσιο έως εικοσαπλάσιο).

Τα έργα που πρόκειται να γίνουν στο μέλλον είναι δυνατόν να διαμορφώσουν νέες συγκοινωνιακές συνθήκες και υπό προϋποθέσεις, να οδηγήσουν σε άλμα του ποσοστού της Δημόσιας Συγκοινωνίας από 15% σήμερα σε 50% στη Θεσσαλονίκη.

Το Μετρό θα αναπτυχθεί δυτικά σε δύο κατευθύνσεις, η μία προς Εύοσμο ενώ η άλλη προς το Νοσοκομείο Παπανικολάου. Παράλληλα θα επεκταθεί και προς το αεροδρόμιο, ενώνοντας τη βασική γραμμή με το Mediterranean Cosmos, το Διαβαλκανικό, τη Γεωργική Σχολή και το αεροδρόμιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

