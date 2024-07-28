Καταζητούμενοι για ναρκωτικά και συνέργεια σε ανθρωποκτονία - Συνελήφθησαν στην Αθήνα

Σε δύο συλλήψεις ατόμων που καταζητούνταν με ευρωπαϊκό και διεθνές ένταλμα σύλληψης για διακίνηση ναρκωτικών και συνέργεια σε ανθρωποκτονία προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Ειδικότερα, το πρωί της Πέμπτης συνελήφθη στην Αθήνα, από αστυνομικούς της Ασφάλειας Αθηνών, 28χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις αρχές του Ιράν για συνέργεια σε ανθρωποκτονία.

Ειδικότερα, σε βάρος του συλληφθέντα, εκκρεμεί δικαστική απόφαση από τις ιρανικές αρχές με ποινή κάθειρξης 16 ετών, καθώς συνέδραμε έτερο δράστη σε υπόθεση ανθρωποκτονίας που διαπράχθηκε στο Ιράν. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Επιπρόσθετα, το πρωί της Παρασκευής συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος Ασφαλείας της διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, 27χρονος αλλοδαπός, διωκόμενος με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις αρχές της Σουηδίας για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, όπλων και εκρηκτικών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 27χρονος κατηγορείται ότι τα έτη 2022 και 2023 στη Σουηδία, μαζί με άλλους συνεργούς, διακίνησε στη Σουηδία ποσότητες ναρκωτικών ουσιών καθώς και δύο όπλα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

