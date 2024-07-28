Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή ηλικιωμένη από φωτιά σε διαμέρισμα

Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη. Μία ηλικιωμένη εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο διαμέρισμα το οποίο είχε τυλιχθεί στις φλόγες.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 17:00 για άγνωστη αιτία σε διαμέρισμα 5ου ορόφου επί της οδού Θ. Κολοκοτρώνη. Επί τόπου έσπευσαν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Οι πυροσβέστες αφού έσβησαν τη φωτιά, εντόπισαν την ηλικιωμένη νεκρή μέσα στο διαμέρισμά της.

Πηγή: Thestival.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.