Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή ηλικιωμένη από φωτιά σε διαμέρισμα

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 17:00 για άγνωστη αιτία σε διαμέρισμα 5ου ορόφου

Πυροσβεστική

Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη. Μία ηλικιωμένη εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο διαμέρισμα το οποίο είχε τυλιχθεί στις φλόγες.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 17:00 για άγνωστη αιτία σε διαμέρισμα 5ου ορόφου επί της οδού Θ. Κολοκοτρώνη. Επί τόπου έσπευσαν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Οι πυροσβέστες αφού έσβησαν τη φωτιά, εντόπισαν την ηλικιωμένη νεκρή μέσα στο διαμέρισμά της.

Πηγή: Thestival.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Θεσσαλονίκη τραγωδία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark