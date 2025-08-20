Ένα ακόμη περιστατικό παραβατικότητας ανηλίκων σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στη Νέα Σμύρνη Λάρισας.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ομάδα 12 έως 15 νεαρών συγκεντρώθηκε στην οδό Σωκράτους, κοντά στη γέφυρα, προκαλώντας φθορές σε σταθμευμένα οχήματα. Σύμφωνα με το onlarissa.gr, οι νεαροί έσπαγαν καθρέφτες αυτοκινήτων και εκτόξευαν πέτρες, χωρίς να προκύπτει συγκεκριμένο κίνητρο, για την… «πλάκα τους».

Κάτοικοι της περιοχής που παρακολούθησαν το περιστατικό ειδοποίησαν την αστυνομία, εκφράζοντας την ανησυχία τους για την επαναλαμβανόμενη παραβατικότητα στη γειτονιά. Όπως ανέφεραν, παρόμοια επεισόδια συμβαίνουν συχνά και δημιουργούν κλίμα ανασφάλειας.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα η ομάδα των νεαρών να διαλυθεί πριν προκληθούν σοβαρότερες ζημιές ή τραυματισμοί.

