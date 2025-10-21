Ποινή φυλάκισης 10 μηνών, με 3ετή αναστολή, επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε 27χρονη που οδηγώντας υπό την επήρεια αλκοόλ ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές.

Η 27χρονη, η οποία δεν παρέστη στη δίκη και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, κρίθηκε ένοχη για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του ΚΟΚ (οδήγηση υπό την επίδραση αλκοόλ), με την αναγνώριση των ελαφρυντικών της ειλικρινούς μεταμέλειας και ότι επιδίωξε να μειώσει τις συνέπειες της πράξης.

Το τροχαίο συνέβη τον περασμένο Μάρτιο (νυχτερινές ώρες στις 23/3) στην οδό Δελφών, ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Το όχημα που οδηγούσε χτύπησε με δίκυκλο και εν συνεχεία προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Από το αλκοτέστ που ακολούθησε (με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα) προέκυψε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια οινοπνεύματος, καθώς οι δύο μετρήσεις έδειξαν 1,16 mg/lt και 0,70 mg/lt, αντίστοιχα.

.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

