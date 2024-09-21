Σε εξέλιξη βρίσκονται από το πρωί του Σαββάτου 21 Σεπτεμβρίου έρευνες για τον εντοπισμό άνδρα στην ευρύτερη περιοχή της Κρανιάς του Δήμου Μουζακίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του KarditsaLive.Net οι έρευνες πυροσβεστικής και αστυνομίας αφορούν άνδρα ηλικίας 49 ετών ο οποίος και αγνοείται τα τελευταία 24ωρα.

Ο αγνοούμενος φέρεται να είχε τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία με συγχωριανό του το απόγευμα της Τετάρτης 18 Σεπτεμβρίου για να συναντηθούν κάτι που τελικώς δεν έγινε με αποτέλεσμα ο τελευταίος αργά το βράδυ της ίδιας ημέρας να δηλώσει την εξαφάνισή του στην αστυνομία.

Τη σχετική έρευνα για το συμβάν έχει το Τμήμα Ασφαλείας Καρδίτσας.

