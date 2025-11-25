Με σοβαρά εγκαύματα (μετά από ατύχημα στο τζάκι), στο σώμα και στο πρόσωπο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο 12χρονο παιδί από περιοχή του νομού Καρδίτσας, στις 15:30 περίπου το απόγευμα της Τρίτης 25 Νοεμβρίου.

Αρχικά, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και κρίθηκε από τους γιατρούς, πως λόγω της κατάστασής του επιβάλλεται να διασωληνωθεί και να μεταφερθεί σε νοσοκομείο παίδων, πράγμα που θα γίνει άμεσα.

Πηγή: karditsalive.net

