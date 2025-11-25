Του Μάκη Συνοδινού

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες του αποτρόπαιου εγκλήματος στη Σαλαμίνα όπου μια 75χρονη ηλικιωμένη βρήκε τραγικό θάνατο από την ίδια της νύφη.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ένα βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει την 46χρονη κοντά στο σπίτι της ηλικιωμένης την ώρα που διαπράχτηκε η δολοφονία, αίμα της 75χρονης στο αυτοκίνητο της δράστιδας, αλλά και ηχητικό στο οποίο ακούγεται η άτυχη ηλικιωμένη να εκλιπαρεί για βοήθεια οδήγησαν τους αστυνομικούς να ξετυλίξουν το κουβάρι της αποτρόπαιας δολοφονίας και να φορέσουν χειροπέδες στην 46χρονη νύφη της.

Το ηχητικό που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές κυριολεκτικά σοκάρει καθώς σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ακούγεται η ηλικιωμένη να προσεύχεται και να εκλιπαρεί την δραστιδα να τη λυπηθεί.

Πληροφορίες αναφέρουν πως το θύμα έλεγε το πάτερ ημών όταν η 46χρονη την χτύπησε ανελέητα.Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές το μοιραίο λάθος της δραστιδας ήταν πως άλλαξε τη φορά των καμερών ασφαλείας ώστε να μην την καταγράψουν - αν και είχε κρυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της -, δεν τις απενεργοποίησε όμως με αποτέλεσμα να έχουν καταγραφεί ηχητικά οι δραματικές στιγμές που έζησε η ηλικιωμένη.

Πηγή: skai.gr

