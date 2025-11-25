Φωτιά σε αυτοκίνητο στη Συγγρού - Κλειστή η Πετμεζά (Δείτε βίντεο)

Φωτιά σε αυτοκίνητο που κινούνταν στη Συγγρού, στο ρεύμα προς Αθήνα, εκδηλώθηκε γύρω στις έξι το απόγευμα.

Το αυτοκίνητο βρισκόταν στο ύψος της Hellenic Train, στην οδό Πετμεζά, η οποία παραμένει κλειστή. Σύμφωνα με αυτόπτες, η φωτιά ξεκίνησε από τον κινητήρα και πήρε διαστάσεις, ενώ σβήστηκε με την έγκαιρη παρέμβαση πυροσβεστών, προτού πάρει μεγαλύτερη έκταση. Οι πυροσβέστες άνοιξαν το καπό με τροχό και αφαίρεσαν τη μπαταρία για να αποτραπεί τυχόν έκρηξη. Η κίνηση στο σημείο είναι αυξημένη.

