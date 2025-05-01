Νέες πληροφορίες για τον θάνατο του Βασίλη Καλογήρου στη Λάρισα βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, σε λίγες ημέρες θα παραδοθούν τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιστολογικές εξετάσεις συντείνουν στο συμπέρασμα ότι ο Βασίλης Καλογήρου υπέστη ισχαιμικό επεισόδιο, το οποίο εκδηλώθηκε λόγω εξάντλησης και υποθερμίας.

Υπενθυμίζεται ότι οι τοξικολογικές εξετάσεις είχαν δείξει λήψη φαρμάκων που σχετίζονται με ψυχική νόσο.

Να σημειωθεί ότι είχε ζητηθεί από τους ιατροδικαστές και εστάλησαν από την ελληνική αστυνομία δεδομένα για τις θερμοκρασίες που υπήρξαν τις δύο πρώτες ημέρες της εξαφάνισής του.

Πηγή: skai.gr

