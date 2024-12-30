Καλαμπάκα: Η στιγμή του εντοπισμού του νεκρού ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου

Συγκλονίζουν οι περιγραφές του αναπληρωτή διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμπάκας, Αθανασίου Γάτσια για τη στιγμή του εντοπισμού του ιδιοκτήτη ξενοδοχείου στην Καλαμπάκα, που έχασε τη ζωή του μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας.

«Κάποιος φώναξε ότι υπάρχει πολίτης από την πίσω πλευρά που έχει πηδήξει και δεν φαίνεται να είναι καλά. Αμέσως πήγα εδώ με δύο συναδέλφους, όντως βρήκαμε έναν πολίτη ο οποίος ήταν ξαπλωμένος από την πίσω πλευρά» ανέφερε αρχικά ο αναπληρωτής διοικητής. Και συνέχισε: «Ήταν αναίσθητος τελείως, δεν επικοινωνούσε – ό,τι κι αν του λέγαμε. Ήρθε το ΕΚΑΒ ταυτόχρονα και τον παρέλαβε το ασθενοφόρο».

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή, η φωτιά φαίνεται πως εκδηλώθηκε στο ισόγειο του ξενοδοχείου και επεκτάθηκε στον δεύτερο όροφο, ενώ γέμισε με καπνούς και τα υπόλοιπα δωμάτια.

«Η φωτιά φαίνεται πως ξεκίνησε από το ισόγειο του ξενοδοχείου, αυτή τη στιγμή έχει έρθει το Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων (ΚΑΕ) Λάρισας και θα οριστεί και πραγματογνώμονας για τα αίτια», τόνισε ο διοικητής, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του ThessToday.gr, το ανακριτικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας επικεντρώνεται στο σύστημα κλιματισμού και θέρμανσης.

