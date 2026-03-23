Καλαμάτα: Η τοιχογραφία της Μαρίας Κάλλας και η διεθνής καταξίωση

Του Νικόλα Μπάρδη

Πριν από μερικούς μήνες ένα graffiti στην Καλαμάτα έμελλε να γίνει επίκεντρο συζήτησης για την παγκόσμια street art, και να εξελιχθεί στο πιο αναγνωρίσιμο τοπόσημο της πόλης. Ο τίτλος της τοιχογραφίας είναι «Καλαμάτα» και ο εικαστικός που το υπογράφει, Κλεομένης Κωστόπουλος, διάλεξε το πρόσωπο της Μαρίας Κάλλας ως το καταλληλότερο για να ενσαρκώσει την αυθεντική ταυτότητα του τόπου. Ο πατέρας της αείμνηστης υψιφώνου καταγόταν από ένα μικρό χωριό έξω από την Καλαμάτα, και έτσι ο καλλιτέχνης, αφού πήρε το πράσινο φως από τον Δήμο, ξεκίνησε να το σχεδιάζει στην πλευρά μιας πολυκατοικίας, επί της οδού Αριστομένους.

Το έργο χρειάστηκε 15 ημέρες για να ολοκληρωθεί, ωστόσο παραδόθηκε στον Δήμο μετά από περίπου έναν μήνα, καθώς οι εργασίες διακόπτονταν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που επικρατούσαν στην περιοχή. Μετά την παράδοση του έργου, ο καλλιτέχνης ανέβασε φωτογραφίες στα social media και άνθρωποι από το δίκτυο των Street Art Cities τον ανακάλυψαν και τον παρότρυναν να συμμετέχει σε έναν σχετικό διαγωνισμό. Το έργο του αναδείχθηκε το καλύτερο για τον μήνα Νοέμβριο του 2025, και έπειτα βγήκε το καλύτερο παγκοσμίως για την ίδια χρονιά, μέσα από ψηφοφορία του κόσμου.

Έτσι, η σπουδαία αυτή τοιχογραφία και η εικόνα της Καλαμάτας ταξίδεψε στα πέρατα της οικουμένης, προσφέροντας μία ξεχωριστή διάκριση για την σύγχρονη πόλη. Το αέναο βλέμμα της Κάλλας σε ακολουθεί όπου κι αν στέκεσαι και μαγνητίζει τα φλας όλων των διερχομένων, που σταματούν για να το χαζέψουν και να το απαθανατίσουν με την κάμερά τους. Η κορυφαία ντίβα της όπερας στέκει αγέρωχη στη μέση του αστικού ορίζοντα, ενώ γύρω της διακρίνουμε κλαδιά, καρπούς και πουλιά, συμβολικά στοιχεία που αποδίδουν την ζωτικότητα της μεσσηνιακής γης.

Ο Κλεομένης αποφάσισε να δώσει ζωηρά χρώματα σ’ αυτήν τη δημιουργία, ενώ εδώ και αρκετά χρόνια τάσσεται υπέρ της δύναμης της δημόσιας τέχνης, που μπορεί να ανοίξει διάλογο με τον κόσμο μέσα στις πόλεις και παράλληλα να διαμορφώσει την πολιτισμική ταυτότητα μιας περιοχής. Το εμβληματικό αυτό έργο της «Καλαμάτας» μεταπηδά πλέον από την πρόσοψη της πολυκατοικίας σε καλαματιανά μαντήλια και βεντάλιες, για να μπει ακόμη περισσότερο στην καθημερινότητα των ανθρώπων.

Σήμερα η τοιχογραφία αυτή έχει γίνει σήμα κατατεθέν για την πόλη της Καλαμάτας, αλλά και σημείο αναφοράς για την σύγχρονη ελληνική αστική τέχνη, καθώς μετά από τη διεθνή αναγνώριση ανοίγει τον δρόμο και για άλλες τέτοιες παρόμοιες πρωτοβουλίες, που μπορούν να ομορφύνουν τις ελληνικές πόλεις. Αυτό το επιβλητικό graffiti μας καλεί να κοιτάξουμε ψηλά, να αισθανθούμε και να θυμηθούμε, και φαίνεται πως έχει πετύχει τον σκοπό του στο έπακρο!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.