Πριν από έξι χρόνια, η Ελλάδα ζούσε τις πρώτες ώρες της καραντίνας λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Μία εμπειρία που έζησαν δισεκατομμύρια πολίτες σε όλο τον πλανήτη. Άλλοι υπό πιο ασφυκτικές και αυστηρές συνθήκες, άλλοι ίσως σε πιο χαλαρά περιβάλλοντα.

Στη χώρα μας - τουλάχιστον στην πρώτη καραντίνα - ο κόσμος έδειξε να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες των αρχών. Οι πιο απόκοσμες και δυστοπικές μέρες και νύχτες ήταν οι πρώτες, πριν αρχίσουν οι Έλληνες πολίτες να παίρνουν λίγο θάρρος και να κυκλοφορούν ημιπαράνομα στις γειτονιές τους. Θυμηθείτε ένα βίντεο της πρώτης νύχτας της καραντίνας. Ένα αυτοκίνητο κινείται στην Αθήνα, στην άδεια Γ' Σεπτεμβρίου. Ξεκινά από την Ομόνοια και φτάνει στην Κυψέλη σε λιγότερο από δύο λεπτά. Στη διαδρομή λίγοι πεζοί, ένας ποδηλάτης, ένα ταξί και ένα ακόμη αυτοκίνητο.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.