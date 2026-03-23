Έξι χρόνια από την πρώτη καραντίνα. Δείτε βίντεο και θυμηθείτε την έρημη Αθήνα

Η πόλη έχει ερημώσει. Ένα αυτοκίνητο κινείται στην άδεια Γ' Σεπτεμβρίου. Σε λιγότερο από δύο λεπτά φτάνει από την Ομόνοια στην Αγίου Μελετίου

Γ' Σεπτεμβρίου

Πριν από έξι χρόνια, η Ελλάδα ζούσε τις πρώτες ώρες της καραντίνας λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Μία εμπειρία που έζησαν δισεκατομμύρια πολίτες σε όλο τον πλανήτη. Άλλοι υπό πιο ασφυκτικές και αυστηρές συνθήκες, άλλοι ίσως σε πιο χαλαρά περιβάλλοντα.

Στη χώρα μας - τουλάχιστον στην πρώτη καραντίνα - ο κόσμος έδειξε να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες των αρχών. Οι πιο απόκοσμες και δυστοπικές μέρες και νύχτες ήταν οι πρώτες, πριν αρχίσουν οι Έλληνες πολίτες να παίρνουν λίγο θάρρος και να κυκλοφορούν ημιπαράνομα στις γειτονιές τους. Θυμηθείτε ένα βίντεο της πρώτης νύχτας της καραντίνας. Ένα αυτοκίνητο κινείται στην Αθήνα, στην άδεια Γ' Σεπτεμβρίου. Ξεκινά από την Ομόνοια και φτάνει στην Κυψέλη σε λιγότερο από δύο λεπτά. Στη διαδρομή λίγοι πεζοί, ένας ποδηλάτης, ένα ταξί και ένα ακόμη αυτοκίνητο. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: κορονοϊός καραντίνα Αθήνα
