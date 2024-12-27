Παρελήφθησαν 19 νέα οχήματα, αγροτικού τύπου, που εντάσσονται στον στόλο της Ελληνικής Αστυνομίας, με σκοπό την ενίσχυση των Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας, της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων, της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση: «Η προμήθεια υλοποιήθηκε μέσω σύμβασης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του υποπρογράμματος «Ενίσχυση της Ελληνικής Αστυνομίας» του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021 - 2025.»

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ με την προσθήκη των οχημάτων αυτών ενισχύεται σημαντικά και αναβαθμίζεται η επιχειρησιακή ετοιμότητα και ανταπόκριση των υπηρεσιών της και βελτιώνεται το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.