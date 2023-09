Kακοκαιρία Daniel: Έτοιμη να καταρρεύσει οικία στο Χόρτο Πηλίου- Εγκαταλείπουν τα σπίτια τους οι κάτοικοι Ελλάδα 18:21, 05.09.2023 linkedin

Στο Πήλιο, κάτοικοι εγκαταλείπουν την περιοχή, καθώς η παραμονή τους σε μονοκατοικίες που βρίσκονται κοντά στη θάλασσα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη.