Ακυρώθηκαν οι χημειοθεραπείες στο νοσοκομείο Βόλου - Πλημμύρισε η αίθουσα- Τι αναφέρει το νοσοκομείο Ελλάδα 13:51, 05.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Πλημμυρισμένη η πτέρυγα για χημειοθεραπείες στο νοσοκομείο Βόλου- Αύριο οι θεραπείες θα γίνουν με εφεδρικό μηχάνημα