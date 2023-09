Καταγγελίες για πλιάτσικο στις πληγείσες περιοχές στη Θεσσαλία Ελλάδα 14:46, 09.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο υδάτινος εφιάλτης έχει καταστρέψει τα πάντα στο πέρασμά του και ο θεσσαλικός κάμπος έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη